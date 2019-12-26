الصفحة الرئيسية فن هل انفصلت أسما شريف منير عن زوجها محمود حجازى ؟

هل انفصلت أسما شريف منير عن زوجها محمود حجازى ؟

بواسطة -
0 202

قامت الإعلامية المصرية ” أسما شريف منير ” بحذف جميع الصور الخاصة بها مع زوجها الفنان ” محمود حجازي ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين متابعيها حول إنفصالهما ووجود خلافات بينهما ,

وخاصة بعد نشر أسما شريف منير صورة لزوجها السابق ” محمود السكري ” برفقة إبنتها وكتبت في تعليقها عليها : ” أبو بنتى وصديقى محمود السكري ربنا يخليكم لبعض العمر كله يارب ويديم المعروف ” .

يذكر أن أحدث صورة نشرتها أسما مع محمود حجازى منذ ستة أيام والتي كانت تهنئه فيها بعد تكريمه من قطاع القنوات المتخصصة .. وعلقت عليها قائلة : ” أنا فخورة بيك .. مبروك يا قلبي دايما ناجح .. إحساس حلو أوي إن تعبك يتقدر لأنك حقيقي بذلت مجهود كبير .. بحبك ” .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.