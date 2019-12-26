هل انفصلت أسما شريف منير عن زوجها محمود حجازى ؟

قامت الإعلامية المصرية ” أسما شريف منير ” بحذف جميع الصور الخاصة بها مع زوجها الفنان ” محمود حجازي ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين متابعيها حول إنفصالهما ووجود خلافات بينهما ,

وخاصة بعد نشر أسما شريف منير صورة لزوجها السابق ” محمود السكري ” برفقة إبنتها وكتبت في تعليقها عليها : ” أبو بنتى وصديقى محمود السكري ربنا يخليكم لبعض العمر كله يارب ويديم المعروف ” .

يذكر أن أحدث صورة نشرتها أسما مع محمود حجازى منذ ستة أيام والتي كانت تهنئه فيها بعد تكريمه من قطاع القنوات المتخصصة .. وعلقت عليها قائلة : ” أنا فخورة بيك .. مبروك يا قلبي دايما ناجح .. إحساس حلو أوي إن تعبك يتقدر لأنك حقيقي بذلت مجهود كبير .. بحبك ” .