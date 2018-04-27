هل انفصل باريش أردوتش عن حبيبته؟

افادت تقارير صحفية تركية ان الممثل ​باريش أردوتش​ قد انفصل عن حبيبته الممثلة الكوميدية ​جوبسي أوزاي​، وأتت هذه الأخبار نتيجة سفره إلى تايلند وبقائه هناك لفترة زمنية طويلة بمفرده دون أن تذهب معه حبيبته.

وفور عودته من السفر، صرّح باريش لوسائل اعلامية تركية ان هذه الأخبار لا اساس لها من الصحة، وانها شائعات كاذبة.

الجدير ذكره انه قد طُرح مؤخرا فيلما جديدا له في دور العرض التركية، يحمل عنوان “وقت السعادة”، حيث شاركته في البطولة الممثلة ألشين سانغو، ويعد هذا الفيلم ثاني تعاون بينه وبينها، بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسل “حب للإيجار”.