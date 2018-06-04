هل تتذكرون ابنة فادي وكارين في “عيلة ع فرد ميلة” هل تتذكرونها؟.. شاهدوا كيف اصبحت بعد ان تزوجت!

عرفت سلسلة مسلسلات الثنائي ​فادي شربل​ وكارين رزق الله، نجاحا كبيراً قبل ان ينفصلا مهنيا ليتفرغ كل منهما الى اعماله: فادي في برنامجه ومسرحياته الكوميدية وكارين في كتابة وبطولة مسلسلاتها.

الا ان مسلسل “عيلة ع فرد ميلة” ما زال في ذاكرة الناس خصوصا انه لم تمر فترة طويلة على عرضه.

ميكاييلا بولس، لعبت دور ابنة فادي وكارين وحملت اسم”ديا” في المسلسل، وفي بحث صغير على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عرفنا ان ميكاييلا لم تعد تلك الفتاة المشاكسة كما كانت في المسلسل بل اصبحت امرأة مهندسة متزوجة! لا شك ان البعض سيصدم من هذا الخبر اذ ان ملامج وجهها طفولية ومن الصعب ان يعرف الناس انها تبلغ من العمر 26 عاما!