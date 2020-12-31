عندما يظهر طفل أو طفلة فيلم أو مسلسل أو مسرحية غالباً ما ينجحون في لفت الانتباه سواء بسبب الأداء أو حتى الشكل الذي يظهرون به، مع وجود السوشيال ميديا أصبح من السهل الوصول إلى بعض الأطفال الذين ظهروا في أعمال فنية منذ سنوات، هذا ما حدث مع “أحمد اللبابيدي” الطفل بطل مسلسل “ألو جميل ألو هناء” للفنانين “أيمن زيدان” و “نورمان أسعد” الذي تم عرضه في عام 2001 .

حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، مجموعة من صور للطفل أحمد اللبابيدي بطل مسلسل ألو جميل ألو هناء وهو في مرحلة الشباب،حيث بدا اللبابيدي شابًا وسيمًا يرتدي الروب الأبيض، ليتبين بعد البحث أنه أصبح طبيبًا ويعمل في ألمانيا، وأثارت الصور حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل بسبب تغير ملامحه. وتفاعل عدد كبير من الروّاد مع الصور .

كما تناقل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة أخرى له وهو يحمل طفلًا صغيرًا على كتفيه لا يتجاوز العامين من عمره ، مؤكدين أن هذا الطفل هو إبنه ويدعى “موسى”.

الجدير بالذكر أن أحمد اللبابيدي يبلغ من العمر حاليًا الـ 30 عامًا؛ إذ إنه من مواليد 1991، وكان قد بدأ مشواره الفني من خلال مسلسل “أنت عمري” إلى جانب الفنان أيمن زيدان والذي عرض عام 2000 أي عندما كان بعمر الـ 9 تقريبًا. وبعد عام تقريبا، شارك بالمسلسل التاريخي “صلاح الدين الأيوبي” بشخصية عبدالله المقدم سيف الدين وهو طفل.، برز في مسلسل “ألو جميل ألو هناء” مقدمًا شخصية “سامي” الابن الأصغر لجميل.

وشارك بعدها بعدد من الأعمال الأخرى ومن أبرز أعماله شخصية رشيد في سن الطفولة، في مسلسل “أحلام كبيرة”، أما أبرز أدواره فكان في مسلسل “الانتظار” الذي عرض عام 2006 وفيه قدم شخصية رجا ابن الأستاذ وائل “بسام كوسا”.

وشكل مسلسل “ما ملكت أيمانكم” المشاركة الأخيرة له قبل أن يغادر الساحة الفنية نهائياً ويتوجه إلى الطب. وأكد المتابعون أن أحمد اللبابيدي هو من الأطفال الذين قدموا أدوارا لا يمكن نسيانها وبشكل خاص شخصية رجا في المسلسل الشهير “الانتظار”.