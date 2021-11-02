تحدث الفنان ” محمد هنيدي ” خلال حلقة برنامجه ” هنيدي شو ” المذاع على قناة المحور عن أسرار جديدة حول فيلمه ” أمير البحار ” الذي تم عرضه في دور العرض السينمائي في عام 2009 .

حيث كشف محمد هنيدي معلومات عن الشاب الأسمر الذي كان يجسد ضمن أحداث الفيلم شخصية أحد القراصنة وكان دائما ما يضرب هنيدي عند قوله لكلمة ” نعم ” .

فقال محمد هنيدي أن هذا الشاب يدعى (ناصر) وهو نجل الفنانة السودانية الراحلة ” ستونة ” التي كانت قد ظهرت معه في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية .

وأضاف أنه كان قد اتفق مع الشاب ناصر على مشهد الضرب في المركب قبل التصوير .. وأشاد هنيدي به وانه قد أتقن المشهد وأعجب الناس به عند عرضه ووصفه بالممثل الشاطر .

يذكر أن فيلم أمير البحار شارك في بطولته كلا من : محمد هنيدي وياسر جلال وشيري عادل وهناء الشوربجي ولطفي لبيب وضياء الميرغني وأمينة ومحمد محمود وحسام داغر ومها أبو عوف .. ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان .