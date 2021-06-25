كشفت تقارير أمنية مصرية أن صلاح مجاهد الذي اشتُهر بدور “تفاهة” في فيلم “بلية ودماغه العالية” في عام 2000، كان مسجوناً في قضايا بيع وترويج مخدرات.

وذكرت مصادر أمنية أنّ مجاهد خرج من السجن منذ شهرين، بعد قضية ضُبط معه فيها 50 غراماً من الهيرويين ومبلغ مالي، وأنه كان يبيع المخدرات في محل لبيع السجائر في منطقة الشرابية…

وقال في جلسات التحقيق: “الدنيا واقفة ومحتاج فلوس عشان كده أسهل حاجة تجارة المخدرات”.

وأوضحت التقارير أنّ هذه لم تكن المرّة الأولى التي يدخل فيها “تفاهة” السجن في تهم تتعلق بالمخدرات، وأنّه من المروّجين المعروفين لدى رجال الشرطة.

يُذكر أنّ صلاح مجاهد شارك في مسلسل “رجل في زمن العولمة” بعد فيلم “بلية ودماغه العالية”، قبل أن يتوقف عن التمثيل نهائياً.