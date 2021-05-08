الموت هو الحقيقة الوحيدة التي يؤمن بها كل البشر، ورغم هذا الإجماع فوقوعه لا يزال حدثا مزلزلا ثقيل الوطأة على كل النفوس، وعندما يكون المتوفى تحت الأضواء الأمر هنا يختلف، لأن صدمة عشاقه ومحبيه في موته تكون أكبر بكثير، ولا يستطيعون تصديق أن حياة هذا النجم الشهير التي كانت مليئة بالصخب انتهت فجأة وعاد إلى التراب كأي إنسان عادي وها هو يرقد في صمت وهدوء.

ومن بين هؤلاء الفنان المصرى القدير محمد شرف، الذي عاش معاناة شديدة في آخر سنوات عمره، حيث صارع المرض والوحدة وقلة الأعمال الفنّية، حيث بدأت رحلة مرضه في عام 2009 بإصابته بعدة جلطات في المخ وإجرائه 3 عمليات جراحية في عام واحد، وفي عام 2017 أصيب بضعف شديد في عضلة القلب، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية فلجأ الطبيب المعالج إلى تركيب جهاز ينظم ضربات القلب، لكن ذلك لم يمنحه الحياة كثيرا، إذ فاجأته أزمة قلبية في يوم 27 يوليو عام 2018 قضت عليه؛ لتنتهي حياته بشكل مأساوي.

آخر صورة للفنان الكبير ” محمد شرف ” قبل وفاته

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وقبل وفاته، حل الفنان محمد شرف ضيفًا في برنامج “مساء Dmc” بعد مروره بوعكة صحية في عام 2017، وانهالت عليه الاتصالات من محبيه، واتصل ابنه به في الحلقة وأبدى حبه الشديد لوالده وإنه يتمنى أن يمثل معه في أي عمل، وتأثر بشدة الراحل من مكالمة ابنه ولم يستطع تمالك دموعه، وقال له والده أن العمل معه بعد الشفاء هي أمنية حياته، لكنه رحل قبل أن يحقق هذه الأمنية،

ثم انخرط الفنان الكبير محمد شرف في نوبة بكاء على الهواء، مما دفع الفنان الراحل وقتها للتأكيد على أن هشام ليس ابنه فقط بل صديقه وشقيقه أيضاً، وهشام محمد شرف نجل الفنان محمد شرف فنان شاب ظهر في عروض تياترو مصر ويحاول إثبات نفسه بكافة الطرق وهو يشبه والده إلى حد كبير

يُذكر عن الفنان محمد شرف انه من مواليد 19 فبراير سنة 1963م، وهو ممثل مصري، ولد في مدينة اﻹسكندرية، وتخرج في المعهد الفني التجاري في عام 1984، ومر علي وفاته 3 سنوات تقريبًا.

سافر شرف إلى مدينة القاهرة من أجل العمل في المجال الفني، حيث شارك في عشرات الأدوار المساعدة في السينما والتليفزيون والمسرح، ومن مسلسلاته: (أرابيسك، للعدالة وجوه كثيرة، مبروك جالك قلق، العيادة)، ومن أشهر أفلامه: (البحر بيضحك ليه، عفاريت الأسفلت، فيلم ثقافي، ظرف طارق، آسف على اﻹزعاج، إكس لارج)

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