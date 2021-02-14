من منا لايتذكر الفنان محمود الحديني الذي يُعتبر واحداً من كبار ممثلي المسرح والإذاعة وغلبت على أعماله المشاركة في بعض المسلسلات التلفزيونية حيث يتذكر له الجمهور الكثير من الأعمال. ولكن ما يجهله الكثيرون أن محمود الحديني متزوج من فنانة شهيرة هي الفنانة نادية رشاد والتي اضطرتها ظروفها العائلية على أن تكون مقلة بأعمالها الفنّية رغم تميز موهبتها ولكنها عادت مؤخراً بقوة من خلال عدة مسلسلات.

حيث تزوج الفنان محمود الحديني من الفنانة نادية رشاد ولكن العلاقة لم تستمر طويلا، وكشفت “نادية”، عن تفاصيل انفصالها، بعد زواج استمر لسنوات طويلة، مؤكدة أنها كانت مضطرة ومرغمة على قرار الانفصال بعد تفكير استمر لعدة سنوات.

وقالت نادية رشاد، خلال لقائها في برنامج “مصر النهارده”، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، مع الإعلامية رشا نبيل: “حسيت إني مش قادرة أوصل لمستوى توقعاته.. الأمر مجهد للوصول لرضا الشخص اللي قدامك، لذلك قررت أعفي نفسي من المحاولات ولقيت نفسي مش قد الوظيفة دي فاستقلت”.

الفنانة القديرة ” نادية رشاد “

وأضافت نادية رشاد: “أن تجربة الزواج استمرت لسنوات طويلة، وحدث الانفصال، ولكنها لم تشعر بالانفصال لأن الحكاية مش حكاية ورقة”، مؤكدة:”أنا مرتبطة بيه كل يوم عندنا أبناء وأحفاد وتاريخ وذكريات الأمر لم يقف بورقة ولكن حصل”.

الفنان ” محمود الحديني ” مع زوجته السابقة الفنانة ” نادية رشاد “

وتابعت: “حسيت بألم وقتها، ولكني أخذت وقتا طويلا عشان أخد القرار أخدت سنوات، فكرت كويس جدا لأني شعرت أنه أصبح تحصيل حاصل مبقاش كل واحد فينا يفكر مع التاني، وبدأ كل شخص يفكر لوحده ويخفي أجزاء من آماله عن التاني عشان الحياة تمشي، وليس هذا الشكل الأمثل لحياة زوجية، لذلك اضطريت ولم أخذ القرار بالساهل أخذته مضطرة”.

واستطردت: “بتمناله كل خير لأنه أستاذي وقف بجانبي في مواقف كثيرة جدا، رغم وإن كان هناك نقاط خلاف، ولا نأخذ على بعضنا سلوكيات”، متابعة:” شايفاه انسان مستقيم جدا وشخص جاد وكل أموره صحيحة”.

نادية رشاد هي ممثلة وكاتبة مصرية. بدأت مسيرتها الفنيّة في 1970م، حيث برعت في المسلسلات الدينية ومسلسلات السير الذاتية، فقامت بأداء أشهر أدوارها المطربة منيرة المهدية في مسلسل (أم كلثوم) في عام 1999، كما شاركت فى العديد من المسلسلات منها: (أرابيسك، القضاء في الإسلام، الوعد الحق، بوابة الحلواني، قاسم أمين، علي مبارك، ابن موت)، وعادت مؤخراً بعد توقف سنوات عن التمثيل من خلال مسلسلات: (الطوفان، نصيبي وقسمتك 2، أفراح إبليس، إلا أنا). وكتبت العديد من الأفلام والمسلسلات والسهرات التلفزيونية التي تناقش قضايا المرأة منها: (آسفة أرفض الطلاق، القانون لايعرف عائشة، جواز في السر).