تداولت عدة حسابات نشطة معنية بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور الفنان المصري “ناصر سيف” مع زوجته الفنان المعتزلة “شيرين حسني “، إحدي أشهر الممثلات في بداية الألفينات، وتفاعل روّاد مواقع التواصل مع تلك الصور بشكلٍ لافت، مشيدين بجمال زوجته.

وبالتعريف عن شيرين حسني فهي ممثلة مصرية شاركت عام 2007 بعملين هما مسلسل “أولاد الليل” مع الفنان أحمد راتب والفنان جمال سليمان، ومسلسل “قلب امرأة” مع الفنانة إلهام شاهين لتقرر الاعتزال والتفرغ لتربية ابنها الوحيد وهو الفنان الصاعد نزار ناصر سيف .

وبالرغم أنه أحد أبطال رياضة الجودو، إلا أن نزار ناصر سيف ليس غريباً عن عالم التمثيل فقد شارك في طفولته في أكثر من عمل ومؤخراً اشترك في مسابقة مواهب حاز فيها على المركز الأول في التمثيل ليشارك بعدها في مسرحية. كما أعلن ناصر سيف لمحبيه أن إبنه ممثل شاب موهوب سيسير على خطى والده وربما نراه بين ممثلين الصف الأول في السنوات القادمة .

و بالتعريف عن الفنان ناصر سيف، فهو ممثل مصري، من مواليد 17 نوفمبر 1960 في حي المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم (تمثيل وإخراج)،ظهرت لديه الموهبة الفنية منذ طفولته، فألحقه والده بالعمل في المسرح الخاص بشركة الغزل والنسيج بالمحلة كملقن للممثلين، وكان يجيد عمله بشدة، وهو الأمر الذي شجع المخرجون والمؤلفون على أن يستعينوا به في بعض الأعمال البسيطة كاختبار للمهارة الفنية بجانب مهارة الحفظ.

في عمر الثالثة عشر شارك بأداء دور صغير في المسلسل الديني (محمد رسول الله إلى العالم). مع بداية الثمانينات شارك سيف بأدوار صغيرة في الدراما التليفزيونية، ثم ما لبثت أن أصبحت أكبر وإن لم يصل أبدًا إلى البطولة.

من أشهر المسلسلات التي شارك بها الفنان ناصر سيف: (الحب وأشياء أخرى) 1987، (شارع المواردي) 1993، (أم كلثوم) 1999، (قاسم أمين) 2002، (العندليب) 2006، (قصة حب) 2010، (ذات) 2013، كما شارك سيف في عدة سينمائية يُعد من أشهرها أفلام: (ملف في الآداب) 1985، (الطريق الى إيلات) 1993، (ناصر 56) 1996، و(السفاح) 2009، و (أسود فاتح) 2020.