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هل تتذكرون الممثلة المكسيكية ماريا مارسيدس!.. شاهدوا كيف أصبحت اليوم !

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thalia

تناقل عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حديثة للفنانة المكسيكية تاليا التي عرفت في العالم العربي من خلال شخصية ماريا ميرسيدس.

وظهرت الممثلة والمغنية في الصور وهي تقف إلى جانب أسرتها. وتعرف المتابعون للمرة الأولى إلى زوجها وابنتها وابنها.

وابدى هؤلاء إعجابهم بجمال أفراد العائلة الصغيرة. كما ركزوا تحديداً على شكل الفنانة وعلى التحولات التي طرأت عليه بعد سنوات من الغياب عن الشاشة.

ورأى بعضهم أنها لم تتغير كثيراً فيما اعتبر آخرون أن علامات التقدم في السن بدأت بالظهور عليها.

كذلك لفتت بعض التعليقات إلى درجة الشبه بين الطفلين ووالديهما ومما جاء فيها: “الولد طالع عليها والبنت طالعة لأبوها” و”أموت على مسلسلاتها زمان” و”تجنن ولدها نسختها” و”الولد لأمه والبنت لأبوها”.

thalia thalia

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