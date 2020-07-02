تداولت عدة حسابات نشطة علي مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة، صورة حديثة لفتاة تُدعي “سارة خزبك” أتضح أنها حفيدة الفنان المصري الراحل “أمين الهنيدي”، حيث لفتت إليها الأنظار بشدة جمالها ولبعض الشبه بينها وبين جدها الفنان الراحل .

وأستطاعت تلك الصورة أن تحصد عشرات الآلاف من الإعجابات، وأجمعت الآراء على جاذبية هذه الشابة وعلى نعومة ملامحها وتذكر بعض الناشطين علي السوشيال ميديا جدها الفنان الكبير الذي اعتبر من أبرز ممثلي الكوميديا المصريين في جيله ولعدة أجيال متتالية .

يُذكر عن الفنان الراحل أمين الهنيدي، أنه نضم في العام 1939 إلى فرقة نجيب الريحاني المسرحية وشارك في إحدى مسرحياتها في العام 1954 قبل أن يسافر إلى السودان ويلتقي الفنان محمد أحمد المصري أو “أبو لمعة”.وأسس مع الأخير فرقة مسرحية إلا أنه لم يعرف انطلاقته الفعلية إلا بعد لقاء جمعه والفنان عبد المنعم مدبولي والمؤلف يوسف عوف. ومعهما شارك في البرنامج الإذاعي الذي اشتهر حينها تحت عنوان “ساعة لقلبك”.

ثم بعد ذلك أصبح عضواً في فرقة “تحية كاريوكا” ثم في مسرح التلفزيون وقدم ما يقرب من 40 فيلماً وعدداً من المسرحيات. ويذكر أنه توفي في الثالث من شهر تموز (يوليو) 1986 بسبب معاناته مع سرطان المعدة بعد ساعات قليلة من انتهائه من تصوير فيلمه الأخير “القطار”.