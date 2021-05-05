عندما يظهر طفل أو طفلة فيلم أو مسلسل أو مسرحية غالباً ما ينجحون في لفت الانتباه سواء بسبب الأداء أو حتى الشكل الذي يظهرون به، مع وجود السوشيال ميديا أصبح من السهل الوصول إلى بعض الأطفال الذين ظهروا في أعمال فنية منذ سنوات، هذا ما حدث مع “نورا الفولي” الطفلة بطلة فيلم “الدادة دودي” للفنانة “ياسمين عبد العزيز” والفنان “صلاح عبدالله” الذي تم عرضه في عام (2008) م.

حيث فاجأت نورا الفولي الجميع عند ظهورها في المشهد من مسلسل “خلي بالك من زيزي” أمام كل من الفنانين محمد ممدوح، علي الطيب، أمينة خليل، أسماء جلال ومروان يونس في دور والد ساندي، تبحث عن حق ابنتها في المستشفى بعد أن أصابتها تيتو -ريم عبد القادر- بإصابة حادة في الرأس.

وبرغم قصر المشهد وضيق الوقت، بدأ الجمهور في الربط بين «دينا» طفلة الدادة دودي ونورا الفولي في دور والدة ساندي، وتردد البعض في حسم الأمر وهل هي في الحقيقة أم أنه مجرد تشابه ملامح، خاصة أن هذه الملامح قد اختلفت بعد مرور سنوات على الفيلم.

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وتواصل أحد المواقع الفنّية مع نورا الفولي التي أكدت ظهورها خلال الحلقة الـ 23 من مسلسل خلي بالك من زيزي، مشيرة إلى أن ظهورها شرفي، ولن تظهر مجددًا، وتواصل معها المخرج كريم الشناوي، والذي طلب منها المشاركة كضيفة شرف فوافقت على الفور.

كما أبدت نورا الفولي سعادتها برد فعل الجمهور الذي تذكر دورها في الدادة دودي، مؤكدة أن الناس أحبت الفيلم وخاصة الأطفال، لذلك فهي ممتنة لرد الفعل اللطيف الذي لاقته لدى ظهورها حديثًا.

أوضحت طفلة الدادة دودي، أنها لم تتخوف من تجسيد دور الأم في هذه المرحلة المبكرة من عمرها، لسببين، الأول أنها تعتقد أن الممثل الجيد يستطيع تجسيد أي دور يريده، والأمر الثاني هو ثقتها في المخرج كريم الشناوي لأنه مخرج منتظم محب لعمله ويعمل على إخراج الممثل في أفضل صورة.

وعن مشاريعها الفنّية المستقبلية، أكدت الفولي أنها لا تزال في بداية الطريق، وتسعى لصقل موهبتها بالورش التمثيلية، لإيمانها بأن التمثيل يحتاج الدراسة بالإضافة للموهبة، خاصة أن مجال دراستها يعد بعيدًا عن الفن، فقد تخرجت في كلية الألسن قسم اللغة الألمانية.

نورا الفولي هي ممثلة مصرية شابة، شاركت لأول مرة بدور دينا في فيلم (الدادة دودي)، ثم شاركت في مسلسل (قابيل) بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، بدور جيسي، وكانت آخر مشاركتها قبل أن تعود إلي الساحة الفنّية وتلفت أنظار الجمهور مشاركتها في مسلسل (اتنين في الصندوق) في شهر رمضان الماضي 2020.

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