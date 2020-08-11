انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور للطفلة السورية ” غنى بو حمدان ” التي شاركت في برنامج ” ذا فويس كيدز ” منذ 4 سنوات وقامت بغناء أغنية ” أعطونا الطفولة ” .

وظهرت غنى بو حمدان في الصور بملامح مختلفة عن ما ظهرت عليه بالبرنامج حيث بلغت من العمر 14 عاما وفقا لما أشار به بعض المتابعين في تعليقاتهم .

ولاقت الصور تداولا على نطاق واسع بين الجمهور الذين تغزلوا بجمالها وشجعوها على مواصلة مشوارها الفني .

وفي وقت سابق ظهرت غنى وهي تسجل أغنية ” كان يا مكان ” للفنانة ميادة الحناوي بصوتها بطريقة الأغاني المصورة والتي ظهرت بها بشكل أكبر وأكثر نضوجا وبصوت مختلف عما عرفت به إبان مشاركتها في برنامج ذا فويس كيدز .