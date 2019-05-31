هل تتعمد دنيا بطمة تجاهل حلا الترك !

يبدو الفنانة المغربية دنيا بطمة، عادت لتثير الجدل من حولها حيث عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة جديدة لها مرتدية العباءة الرمضانية وبدت في الصورة وهي تجلس في إحدى غرف منزلها وإلى جانبها طاولة وضعت عليها صورة لها مع زوجها وابنتهما غزل ووالدتها وأثار تعليقها عليها موجة من الجدل واعتبر الكثير من المتابعين أنها تشير بذلك إلى الصورة وإلى الأشخاص الذين تمثلهم، فكتبت: “ما يصح الا الصحيح”.

انتقد المتابعين ما قامت به دنيا عتبرين أنها تتعمد أن تتجاهل حلا الترك وشقيقيها ولا تعترف بالقرابة التي تجمعهم وركّز عدد كبير جداً من التعليقات على ذلك، ويأتي هذا بعد ظهور الفنانة في برنامج “حلوة رمضان” في وقت سابق وإعلان مسامحتها للفنانة الشابة طالبة منها مسامحتها في المقابل.