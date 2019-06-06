هل تجاوزت سما المصري الخطوط الحمراء بهذه الصور؟

تواصل الفنانة المصرية سما المصري نشرها صورا جريئة لها تظهر فيها وهي تستعرض مفاتنها بشكل متعمد، وبحركات لا تخلوا من الإستعراض والإغراء.

فقد نشرت سما الصمري صوره لها وهي تقف الى جانب بركة السباحة، وقد إرتدت “شورت” قصير و قميص ضيق، وقد كشفت عن مناطق حساسة من جسدها.

وعلقت المصري على الصورة قائلة:” بتهيالي استحمى واطلع البيره باه…….ع العموم اسيبكم تعيدوا النهارده وبكره اطلع لكم بالليل الساعه 11 بالليل بعد الكحك لايف علي صفحه الفيس بوك الوحيده الخاصه بي والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الستوري…العيد فرحه…هاااا…استحمي باه…العيديه باه ياحبايبي“.

وفي صورة ثانية نشرتها المصري، ظهرت وهي مستلقيه على مقعد خشبي تحت الشمس، وقد إرتدت ” شباح” أظهر مفاتنها بشكل مثير ومتعمّد.

وعلقت المصري على الصورة قائلة:” و محدش عبرني واداني عيديه ليه؟؟ هو انا جربانه ولا فاكريني كبرت ع العيديه؟ لا دا انا عيله اوي في الحاجات دي …انا قلت لكل واحد في العيله كل سنه وانت طيب يجيئ عشر مرات ولا حد عبرني يكونوش مش فاهمين ولا بيستعبطوا؟؟ يااارب ارزقني بعيديه أعجز عن عدها يااارب”.

وفي صورة ثالثة، زادت المصري من حجم الإثارة وتجاوزت الخطوط الحمراء، حيث إرتدت بنطال ضيق جداً عليه رسم للعلم الأمريكي ، وقد تعمّدت التركيز على “مؤخرتها” وهي تقف على شرفة المنزل.

وعلقت سما المصري على الصورة قائلة:” ماتنسوش هاطلع لايف النهارده الساعه 11 بالليل علي صفحه الفيس بوك بتاعتي واللينك بتاع الصفحه هنا في البايو وفي الستوري…عايزين نخربها باه عشان نكيد العدا المفروسين مننا والبهايم اللي بيشتموا في التعليقات اشتموا كمان وكمان اهو عاملين تفاعل علي البوستات انتوا والخروف الكبير اللي مسلطكم بس غيروا يابهايم بلاش تشتموا كلكم نفس الشتيمه شكلكم عره وماتنسوش باه تطلعوا ع اللايف معايا النهارده وترددوا نفس الشتيمه ذي الخرفان..هههه …بس الشبشب دا جامد…كله يدعي (( فليسقط علم امريكا )).