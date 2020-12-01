عاد الفنان المصري، سامي جوهر، للظهور إعلاميا، برنامج “صباح الورد” على قناة TeN أمس الاثنين، والذي نال شهرة مدوية من تجسيده دور حاجب المحكمة “برعي” في المسرحية الكوميدية “شاهد ماشفش حاجة”، من بطولة الزعيم عادل إمام، حيث كان يغيب طوال الفترات الماضية عن الظهور الفني أو الإعلامي .

وتحدث سامي جوهر عن نجاح شخصية برعي التي قدمها وقال أنه أجاد تقديم الدور بشكل جيد كما أجاد الزعيم عادل إمام تقديم شخصيته ايضا بشكل جيد للغاية وحقق نجاحا كبيرا في أولي بطولاته المطلقة على المسرح وكان هذا سببا في نجاح كافة الشخصيات بالمسرحية، ومما أضاف هذا النجاح أيضا هو ثقته بنفسه وعدم خوفه من الوقوف على خشبة المسرح كممثل مبتدئ.

الفنان سامي جوهر الشهير ببرعي في مسرحية شاهد ماشفش حاجة

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يشارك فى فيلم “الخطايا” لكن شقيقه حصل على الدور، مضيفًا أنه ذهب هو وشقيقه لمقابلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وكان متواجد المخرج حسن الإمام، واستقرا على اختيار شقيقه لأداء دور العندليب الراحل في مرحلة الطفولة في فيلم “الخطايا”.

الفنان سامي جوهر والإعلامي عمرو الليثي في لقاء تلفزيونى سابق

وأكد الفنان سامي جوهر أن دور حاجب المحكمة “برعي” هو الأشهر في مسيرته الفنية، وفسر هذا إما لجماهيرية الزعيم عادل إمام ونجاح المسرحية أو لأنه أجاد تقديم الدور. وعن سبب عدم استمراره في مجال التمثيل وهجرته إلى الولايات المتحدة، كما أوضح سامي جوهر أنه اتخذ ذلك القرار لرغبته الشخصية في الزواج والاستقرار، موضحا: “كنت في حاجة إلى فتح بيت وتأسيس أسرة”.

كما فاجئت ميريت عمر الحريري الفنان سامي جوهر بمداخله هاتفية أعربت من خلالها عن سعادتها بعودة جوهر للظهور مجددا وأشادات بأخلاقة الكبيرة والتي عاشتها بنفسها معه في كواليس شاهد ماشفش حاجه عندما كانت تذهب مع والدها للمسرح .

“شاهد ماشفش حاجة” مسرحية كوميدية من بطولة الزعيم عادل إمام وعمر الحريري وناهد جبر ومن إخراج هاني مطاوع. تم إنتاجها وعرضها عام 1976.