عاد الممثل التركي إمير بركه زينجدي إلى الظهور مرة أخرى بعد غياب سنوات، وذلك بعد أن حقق شهرة كبيرة بدور الطفل عثمان في مسلسل “على مر الزمان“، حيث لاحظ الجمهور تغير شكله بعد أن دخل في مرحلة المراهقة إذ يبلغ عمره حالياً 18 عاماً.

بطل المسلسل التركي “على مر الزمان” بأحدث ظهور

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة جديدة للنجم التركي الشهير “أمير بركه زينجدي” الذي قدم شخصية الطفل عثمان قبل سنوات في مسلسل على مر الزمان وحقق من خلالها شهرة واسعة.

ولاحظ الجمهور ورواد السوشيال ميديا التغيير الكبير في شكل النجم التركي وذلك بعد أن اشتهر في مرحلة الطفولة وخاصة بعمر الأربع سنوات في مسلسل “على مر الزمان” باجزائه الثلاثة.

آخر أعمال النجم الشاب “امير بركه زينجدي”

بعد الشهرة والنجاح الكبير الذي حققه النجم التركي “أمير بركه زينجدي” في المسلسل التركي “على مرّ الزمان”، شارك بعدها في مسلسل “ميمو وجان” والذي كانت تدور أحداثه في اطار كوميدي عائلي، محققًا نجاحًا جديدًا.

وكانت آخر أعماله في مسلسل “حكاية بحر” الذي عرض في عام 2015 ولكن المسلسل الذي بقي حاضراً في اذهان الجميع هو “على مرّ الزمان”، والشخصية الأشهر للفنان الشاب الطفل عثمان.

مسلسل على مرّ الزمان

يُذكر أن مسلسل “على مر الزمان” عرض على 3 أجزاء حقق فيهم نجاحا جماهيريا كبيرا سواء في تركيا أو خارجها.

تدور أحداث العمل حول الصراع الكبير بين “علي” من جهة وزوجته وأولاده من جهة أخرى وذلك بعد أن عاد من الغربة رفقة عشيقته “كارولين” والتي وقع في حبها وسيطرتها وحاولت منه ان تجعله يتخلى عن عائلته، وسط العديد من الأحداث المميزة.

مسلسل على مر الزمان​ من بطولة أركان بتككيا وعائشة بينجول، من تأليف جوشكون إرماك وإخراج زينب جوناي تان.

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