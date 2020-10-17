تداولت مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجم عربي شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كان طفل يبلغ من العمر عامين تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، كما أشادوا ببرائته وجماله.

أنه النجم السوري تيم حسن الذي أستطاع أن يحصد كم هائل من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين،

صورة نادرة من طفولة الفنان السوري تيم حسن

وعلي الصعيد الفنى، كشف النجم ​تيم حسن​ عن برومو جديد للجزء الرابع من “مسلسل الهيبة” الذي يحمل عنوان “الهيبة الرد”، والذي حمل مشاهد جداً مشوّقة للعمل، ظهر فيه الممثل اللبناني ​عادل كرم​ والممثلة السورية ​ديمة قندلفت​ اللذان إنضما لهذا الجزء، إضافة إلى الممثلين عبدو شاهين، و​منى واصف​، وسعيد سرحان، وأويس مخللاتي، وروزينا لاذقاني وغيرهم.

مسلسل الهيبة سينطلق عرضه في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إشراف درامي فؤاد حميرة، من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج “صباح إخوان”. ومن ناحية أخرى، وخلال ردّه على أسئلة المتابعين، كان كشف حسن أن الفنان السوري ناصيف زيتون هو من سيغني تتر هذا الجزء أيضاً كما الأجزاء السابقة.