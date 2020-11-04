تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية “هالة فاخر” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الفنانة هالة فاخر

الفنانة “هالة فاخر”

وفي السياق الفنى، أعربت الفنانة هالة فاخر، عن سعادتها بالتواجد في “فيلم قبل الاربعين”، مؤكدة أن أحداث الفيلم حقيقية ومليئة بالتفاصيل الاجتماعية وتحتوي على مشاهد رعب مخيفة .وقالت هالة فاخر ، في أحدث تصريحاتها الصحفية، إن الفيلم تجربة سينمائية استفزتها بشدة عندما قرأته للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها لم تتردد في الموافقة عليه وتحمست بشدة للتجربة بصعوبتها ومميزاتها.

وأضافت هالة فاخر أن سيناريو الفيلم نال إعجابها كثيرا، خاصة لأنه جديد عن السينما المصرية ولم يتم تقديم ما يشبهه منذ فترة طويلة،كما أن أحداثه حقيقية، ومشاهد الرعب فيه لم تشاهدها من قبل. وكشفت عن أنها تجسد في الفيلم شخصية تدعى “نادية” وهي متزوجة من الفنان أحمد حلاوة وهي شخصية متسلطة ومسيطره على المنزل ولديها ابن تتورط معه في أحد المشاكل.

وتدور فكرة “فيلم قبل الاربعين” في إطار رعب نفسي تشويقي حول الجن والقرين، ويتضمن أحداثا واقعية حول ما يمر به الإنسان في الحياة، ويشارك في بطولته الفيلم داليا مصطفى، وبسمة، وإيهاب فهمي، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، وسامى مغاوري، ومعتز هشام، ولبنى ونس، وجميل برسوم، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.