تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وجماله.

أنه الفنان المصري “حسن الرداد” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الفنان حسن الرداد

في سياقٍ آخر، أكد النجم حسن الرداد، خلال استضافته مؤخرا مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج “مساء دى إم سى”، الذى يذاع على فضائية دى إم سى، أن شائعات انفصاله عن زوجته النجمة إيمي سمير غانم موضوع محير من فترة كبيرة، حيث بدأ يسمع عنه فى شهر العسل بعد زواجه منها، مضيفا أن هناك عددا من صفحات السوشيال ميديا هى السبب فى ذلك للترويج لتلك الشائعة.

وعلي الصعيد الفنى، أكد المنتج أحمد السبكى أنه تم التعاقد مع الفنان حسن الرداد ليكون بطل “فيلم تحت تهديد السلاح” بعد انسحاب الفنان هانى سلامة لأسباب غير واضحة، لافتاً إلى أنه سيتم التعاقد مع أبطال جدد خلال الفترة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير، كما يواصل مخرج العمل ماندو العمل في معاينة أماكن التصوير وترشيح أسماء من النجوم للمشاركة في الفيلم بجانب الرداد والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

وكانت آخر أعمال حسن الرداد في السينما “فيلم توأم روحي” وشاركته في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل ووتواجهما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.