تداولت مجموعة من مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لإعلامية عربية شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة مع والدتها، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون بجمالها .

إنها الإعلامية اللبنانية “كارلا حداد” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها. وبعض الحسابات النشطة المعنية بأخبار وحياة الفنانين علي السوشيال ميديا .

بعد طلاقها من طونى أبو جودة: تعرفوا علي الزوج الـ 2 للإعلامية كارلا حداد الذي خطف الأنظار بوسامته اللافته! (صور)

في سياقٍ آخر، احتفلت الاعلامية اللبنانية كارلا حداد بعيد ميلاد زوجها وائل قسيس، وذلك بحضور بعض الأصدقاء المقرّبين من الثنائي الّذي يحرص على الحفاظ على خصوصيته بعيداً عن الإعلام.

واكتفت كارلا حداد بنشر مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الموثّق بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت فيها طاولة العشاء الّتي تميّزت بالشموع، الأمر الّذي أضاف جوّاً رومانسياً، بالإضافة الى وجود الـ DJ طوني سي.

يُذكر ان كارلا حداد نفت مؤخرا شائعة طلاقها وذلك بعد انتشارها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت حداد على إنستجرام: “خبر طلاقي غير صحيح وكل موقع يتداول الخبر سوف يكون تحت الملاحقة القانونية”.

ودخلت كارلا القفص الذهبي للمرة الثانية في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي بعد طلاقها من زوجها الأول ووالد إبنتها، الممثل والإعلامي اللبناني طوني أبو جودة.

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