تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، لقطات من مقطع فيديو من “فوازير فطوطة” الشهيرة للفنان سمير غانم، ومعه طفلة كانت تبلغ من العمر 10 أعوام تقريباً، وأصبحت في الوقت الحالي من أشهر نجمات الفن في مصر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية “نجلاء بدر” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك اللقطات النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

وعلي الصعيد الفنى، تخوض الفنانة نجلاء بدر تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى خلال مشوراها الفني من خلال “مسلسل نسل الأغراب” للمخرج محمد سامى وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث صورت نجلاء عدد من مشاهدها في العمل خلال الأيام الماضية.

وانضمت نجلاء بدر مؤخراً إلى أسرة مسلسل “بين السماء والأرض” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضاً، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجى وبطولة هانى سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد بدير، يسرا اللوزى، محمد ثروت، محمود الليثي، ندى موسى، نورهان.

يذكر أن نجلاء بدر يعرض لها حالياً “مسلسل لؤلؤ” مع مى عمر على قناة ON، وانتهت من تصوير فيلم “النهاردة يوم جميل” مع هنا شيحة وباسم سمرة وإخراج نيفين شلبى، وتشارك في بطولة فيلم “ليلة العيد” مع المخرج سامح عبد العزيز، وفيلم “المحكمة” إخراج محمد أمين.