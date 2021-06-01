أنه النجم السوري “سامو زين” الذي استعاد ذكريات طفولته مع متابعيه ومحبيه، ونشر صورة ظهر فيها طفلاً مع أشقائه الأربعة معلقاً عليها: «عائلتي حبيبتي أخوتي ( اسماعيل – فادي – فدوي – عبير – وأنا)».

الصورة لاقت إعجاب فانز سامو زين الذين انهالوا عليها بتعليقات لفتوا فيها إلى وجود شبه قوي بين النجم السوري وأشقائه، وعلى الرغم من أن سامويزين لم يحدد أي علامة توضح هويته في الصورة، إلا أن الفانز توقعوا أن يكون المطرب هو الطفل الذي يعتلي أشقائه في الصورة.. هل توافقهم الرأي؟.

صورة نادرة للنجم السوري “سامو زين” مع أشقائه الأربعه

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من ناحية أخري، يضع المطرب السورى سامو زين اللمسات الأخيرة لأغنيته الجديدة “كينج الحب”، استعدادًا لطرحها، حيث طرح البرومو الخاص بالأغنية خلال الأيام الماضية للدعاية والترويج، ويعمل حاليًا على عدد من الأغنيات لطرحها للجمهور خلال موسم الصيف 2021.

وتقول كلمات أغنية ساموزين الجديدة “كينج الحب”، “أنا كينج الحب.. أنا بتاع الورد.. أكتر واحد هيشيلك كده من على الارض.. سلامات وحبيبك قدرك ونصيبك.. واللى عشانك هيهد الدنيا دى هد”.

يشار إلى أن سامو زين قد أعلن الفترة الماضية عن تلقيه تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد، موجها الشكر لوزارة الصحة المصرية، ونشر صورة له أثناء تلقيه التطعيم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق :”الحمد لله.. اتطعمت النهاردة باسترازينكا في بلدي الثاني الحبيب مصر .. أشكر مصر الحبيبة ووزارة الصحة المصرية، وأنصح الجميع بالتطعيم .. احمي نفسك وأسرتك وبلدك”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال سامو زين، أغنية “حبيته” التي طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب عبر قناته على موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.

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