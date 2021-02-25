تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها بـ “إنستجرام”، حيث كانت مع زوجها في نفس العمر تقريباً و كانا يبلغان 3 أعوام علي الاكثر. وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت.

أنها الفنانة المصرية ” مي كساب” التى نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام تلك الصور المدمجه مع زوجها “أوكا” من طفولتهما وأرفقتها بالتعليق:” لو كنت شفتك ببدلة الظابط دي كنت أتجوزتك برضه”. في إشاره إلي زوجها. و أثنى عدد كبير من المتابعين على براءتهما في تلك المرحلة العمرية كما أبدوا إعجابهم بهما كثنائي.

من جهة أخري، يُذكر أن آخر ظهور إعلامي للثنائي مي كساب ومطرب المهرجانات الشعبية أوكا كان مع الإعلامية ريهام سعيد، في حلقة خاصة من داخل منزلهما وطرحا معها ضمن تلك الحلقة أغنية جديدة على طريقة المهرجانات بعنوان “بنشقى”، وحققت تلك الحلقة نسبة مشاهدات عالية لدي عرضها علي شاشة تليفزيون النهار الفضائية.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة المصرية مي كساب، جمهورها ومتابعيها بعدة صور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ، من كواليس تصوير “مسلسل اللعبة 2″، تجمعها بفريق العمل، وعبر متابعيها عن سعادتهم وانتظارهم بفارغ الصبر للجزء الثاني، حيث حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا.

“مسلسل اللعبة 2” أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومي كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.