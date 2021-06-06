تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً، وكان يبلغ من العمر 5 سنوات علي الاكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته ووسامته.

أنه المطرب والملحن المصري “محمود العسيلي” الذى أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة لنادرة من طفولته، وأرفقها بالتعليق قائلًا:”مين دا؟” وتناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وصور المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة المطرب المصري “محمود العسيلي”

مقالات ذات صلة: شاهد .. محمود العسيلي يحتفل بعيد زواجه الأول

وعلي الصعيد الفنى، طرح المطرب والملحن محمود العسيلي، كليب أغنيته الجديد «بقت معايا»، عبر موقع «يوتيوب» وقنوات المزيكا المختلفة، الأغنية من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبد الواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، إنتاج «دي إس ميديا» و«صوت الدلتا»، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

وكانت الجهة المنتجة للفيديو كليب قد طرحت، مجموعة صور جديدة وحصرية من كواليس الكليب، نالت استحسان الكثير من جمهور العسيلي، والذين أشادوا بأدائه الفنى العالي في أغانية التى طرحها من قبل والتى تمزج بين الأصالة الشرقية والتجديد الغربي دائمًا.

ومن جانبه أعرب العسيلي، عن سعادته بطرح ثان أغانيه هذا العام «بقت معايا»، متمنيًا أن ينال الكليب استحسان جمهوره.

يُذكر أن العسيلي طرح مع نهاية شهر فبراير، مقطعًا دعائيًا من أغنية «بقت معايا»، وحقق المقطع تفاعلًا كبيرًا بين جمهوره، وتعد الأغنية هى الثانية له فى 2021، بعد طرحه أغنية «حب غلط» من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج إبراهيم حدرج.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “