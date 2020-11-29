تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشار المتابعون أنه لم يتغير كثيراً عن الآن.

إنه الفنان “ماجد المصري” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلتها عدد كبير من متابعيها ومحبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين.

صورة الفنان ماجد المصري في مرحلة الطفولة

وعلي الصعيد الفنى، يُعرض للنجم ماجد المصري حاليًا “مسلسل الوجه الآخر”، ويشارك فى بطولته بجانب ماجد المصرى، كل من نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، مهند حسن، دنيا المصرى، مها سلامة، مها حسن، أحمد إمام، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف فداء الشندويلى، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج سميح النقاش.

ويتناول المصرى ضمن أحداث المسلسل الذى تبلغ حلقاته 45 حلقة، العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وخلال أحداث “الوجه الآخر” يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.