تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر عام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته وجماله.

إنه النجم اللبناني “راغب علامة” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من متابعيه ومحبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين.

صورة نادرة من طفولة الفنان اللبناني راغب علامة

وعلي الصعيد الفنى، يعمل النجم اللبنانى راغب علامة على التحضير لأغنية جديدة باللهجة اللبنانية، من كلمات وتوزيع إيلي سابا، وألحان وسام الأمير، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، على أن يتم تسجيلها وطرحها على موقع يوتيوب والمنصات الغنائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان المطرب والملحن أحمد زعيم قد كشف عن تعاونه مع النجم راغب علامة فى أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم “ليه سايبنى”، من كلمات أحمد قطوط، توزيع الموسيقى جون مارى رياتشى، والثانية بعنوان “كنا حبايب”، من كلمات هيثم سليم، وتوزيع جون مارى رياتشى.

يُذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية “انتوا أملنا” للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية “صدفة” من كلمات وألحان أمانى النورى.