تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، حيث كانت طفلاً يبلغ من العمر 8 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وأشار البعض إلي أنه ملامحه لم تتغير كثيراً عن الآن .

أنه الفنان المصري “علي الحجار” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الفنان علي الحجار

الفنان “علي الحجار”

وفي السياق الفنى، تحت عنوان “ليلة من أصداء الأندلس” يحيي الفنان علي الحجار، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، حفلا موسيقيا بمصاحبة أوركسترا بقيادة الموسيقار هشام جبر، ينظمه المجمع الثقافي بأبو ظبي، ويبث عبر منصاته الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

كما أعلن الفنان علي الحجار مؤخراً عن إطلاق ألبومه خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أنه يتكون من 14 أغنية، 7 منهم تم نشرهم بالفعل بينما البقية تنشر لأول مرة، وقدم “الحجار”، 33 مسرحية معظمها من الطراز الكوميدى مثل: “رصاصة فى القلب” التى شارك فيها الفنانة أنغام وسامى مغاورى وأحمد رزق”.

كما طرح المطرب الكبير علي الحجار أغنيته “سيدنا النبى” مؤخرا احتفالًا بالمولد النبوى الشريف، وجاءت الأغنية من كلمات هانى عبدالكريم، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقى عادل عايش .