أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وجماله، منذ حداثة سنّه.

إنه النجم المصري “أحمد عز” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه ومتابعيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الفنان أحمد عز

وعلي الصعيد الفني، يذكر أن الفنان أحمد عز يقوم حالياً بالمشاركة في “مسلسل هجمة مرتدة” مع الفنانة هند صبري، وهشام سليم، وماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من الشباب. والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، حيث كان مقررا عرضه في شهر رمضان الماضي لكنه تأجل نظرا لظروف فيروس كورونا.

كما يشارك الفنان أحمد عز في بطولة “فيلم كيرة والجن” مع النجم كريم عبد العزيز، والفنانة هند صبري وعدد آخر من كبار الفناين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب. وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائية.

فيلم كيرة والجن” يرصد حقبة هامة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول الفيلم واقع المجتمع” المصري في فترة الإحتلال الإنجليزي إبان ثورة 19، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.