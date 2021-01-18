أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لمطرب مصري شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وجماله، منذ حداثة سنّه.

إنه النجم المصري “محمد حماقي” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه ومتابعية. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة النجم “محمد حماقي”

وعلي الصعيد الفنى، انتهى المطرب محمد حماقي من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد، استعدادا لطرحه، وتحمس حماقى لهذا الألبوم بعد نجاح ألبومه الماضى. ويتعاون حماقي فى ألبومه، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، أما الملحنون عمرو مصطفى، وتامر على، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما.

وتضمن الألبوم 20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: الجانب الأول يتضمن 10 أغانى “يزلزال”، و”كل يوم من ده”، و”ليلى”، و”عيونه سهرانة”، و”صور”، و”أعمل إيه”، و”بقيت معاه”، و”ياغربة”، “البداية”، و”يا ستار”، أما الجانب الثانى فيتضمن أغانى “قدام الناس”، “كفاية حلول وسط”، “راضينى”، و”راسمك فى خيالى”، و”لاعتاب ولا حيرة”، و”الحكاية حكايتنا”، و”عاش من شافك”، و”خلينا زي ما حنا”، و”قالو عنك”، “خدنى إليك”.