أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لمطرب مصري شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وجماله، منذ حداثة سنّه.

إنه النجم السوري “قصي خولي” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه ومتابعية. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة النجم السوري “قصي خولي”

وعلي الصعيد الفنى، تعاقد الفنان السورى قصى الخولى على المشاركة فى “فيلم السرب” للنجم أحمد السقا، والذى انطلق تصويره منذ شهر تقريباً وتوقف لانشغال بطل العمل بتصوير مسلسله الرمضانى “نسل الأغراب”، حيث يشاركه فى بطولة العمل النجم أمير كرارة.

كما يُعرض حالياً لـ قصي خولي “مسلسل لا حكم عليه” علي أحد المنصات الرقمية، ويشاركه البطولة وفاليري أبو شقرا وكارلوس عازار وفادي إبراهيم وكارين سلامة وسحر فوزي وطوني عيسى وإيلي متري وعبدو شاهين وكارول الحاج وغيرهم. من تأليف وسيناريو وحوار بلال شحادات وندين جابر، ويتألف من 15 حلقة، من إخراج اللبناني فيليب أسمر، وهو من إنتاج شركة “الصباح”.

أما قصة “مسلسل لا حكم عليه” فهي تدور حول حياة شاب يصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد بتهمة قتله والدته وزوجها، وبعد مرور خمس سنوات من سجنه تظهر محامية وتقول إنها تحمل دليلاً يثبت براءته من التهم التي دخل الحبس بسببها.