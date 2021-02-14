أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشار الكثيرين أن ملامح الفنان لم تتغير كثيراً بمرور الزمن .

إنه الفنان المصري “كريم فهمي” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من متابعيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا .

صورة من طفولة الفنان المصري ” كريم فهمي “

وعلي الصعيد الفنى، أكد الفنان كريم فهمي أن الأخبار التي انتشرت عن أن سبب اعتذاره عن عدم المشاركة في مسلسل الفنانة نيللي كريم هو الأجر، غير صحيحة.وأوضح في لقاء مع The insider بالعربي، أنه يبحث عن دور مختلف، مؤكدا أن المسلسل جيد للغاية وأن شركة الإنتاج تقدره، لكنه يريد تقديم دور آخر.

وكان كريم فهمي اعتذر عن عدم المشاركة في “مسلسل طبع الحياة” مع الممثلة نيللي كريم، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ومن المقرر عرضه في رمضان 2021، وعن فكرة بحثه عن عمل يكون هو البطل فيه، أكد أن هذا الأمر لا يشغل باله، وأعطى مثالا بفيلمه “ديدو” الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم، وعلى الرغم من أنه مؤلف الفيلم لم يعط لنفسه مساحة دور أكبر.

وكانت آخر أعمال الفنان كريم فهمي مشاركته في “مسلسل ونحب تاني ليه” الذي عُرض في رمضان 2020، وشاركته البطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.