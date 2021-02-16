أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائته ووسامته.

إنه الفنان المصري “محمود حميدة” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكله فيها وبين شكله الحالي. ورأى الكثيرون أنه ما زال يحتفظ بالكثير من ملامحه فيما أشار آخرون إلى أن مظهره تغير إلى حد كبير جداً.

صورة نادرة من طفولة الفنان ” محمود حميدة “

الفنان “محمود حميدة”

في سياقٍ آخر، شارك الفنان محمود حميدة، متابعيه وجمهوره عبر حسابه بإنستجرام، بصورة جديدة تجمعه مع ابنته أمنية محمود حميدة، وظهراً من خلالها وهما تحت أشعة الشمس، ويرتدي فيها حميدة كاب باللون الأسود بالإضافة إلى نظارات شمسية. وجاءت تعليقات عدد من المتابعين، كالتالي: “ربنا يحميكوا”، “ربنا يخليهالك ويحفظها ويخليك لينا يا فنان يا إنسان يا محترم”، “ما شاء الله، كل بناتك قمرات، ربنا يخلي”.

وعلي الصعيد الفنى، كشف محمود حميدة، منذ أسابيع، عن صورة جمعته مع المخرج عمرو عرفة ووليد منصور، من كواليس تصوير فيلم “أهل الكهف”، حيث نشر الصورة عبر حسابه على إنستجرام، أتبعها بالقول: “مع المخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور من تصوير فيلم أهل الكهف”.

فيلم “أهل الكهف” يشارك فى بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبرى فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.