أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجم مصري شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وطرافته.

إنه النجم “خالد النبوي” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات الفنية النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين، ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكله فيها وبين شكله الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحه تتغيرت كثيرًا بمرور الزمن.

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في سياقٍ آخر، كشف المخرج خالد مرعي، عن تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، من خلال تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغرة “تويتر”، قال فيها: ” لما سمعت صوته ماصدقتش، لأني عارف إنه في العناية المركزة، وقالي أنا الحمد لله كويس وأنت أول واحد بكلمه”.

وأضاف، ” الفرحة ماكنتش سايعاني، وقالي ماتخافش أنا هبقى كويس، وهنرجع نصور، قولتله مش مهم التصوير المهم صحتك.. خايف على شغله في وسط مرضه.. حبيبي يا خالد”.

فيلم “أهل الكهف” يشارك فى بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبرى فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

يُذكر أن آخر أعمال خالد النبوي كان “مسلسل لما كنا صغيرين” الذي عُرض في رمضان الماضي 2020، وهو من بطولة: محمود حميدة وريهام حجاج ومحمود حجازي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم.