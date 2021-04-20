أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجم مصري شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وجماله.

إنه المطرب “رامي صبري” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة من طفولته مع والدته، حيث هنئها من خلالها بمناسبة عيد الأم وأرفقها بالتعليق قائلًا: «كل سنة وكل امهاتنا بخير وصحة وسعادة … ربنا يبارك فيهم ويحفظهم من كل شر»، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة حيث سارعوا للمقارنة بين شكله فيها وشلكه الحالي. واثنوا علي برائته في تلك المرحلة العمرية.

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وعلي الصعيد الفنى، طرح رامى صبرى مؤخرا أغنية “عيونه لما قابلونى”، والتي كسرت حاجز 8 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات “يوتيوب“، منذ طرحها في عيد الحب، والأغنية كتبها الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم.

يُذكر أن النجم رامي صبري حقق نجاحا خلال الفترة الماضية، بعد طرحه أغنيات سينجل مثل “خليني أشوفك تاني وخطيرة وشطبنا”، بالإضافة إلى تتر مسلسل “فرصة تانية” خلال رمضان الماضي باسم “غريب الحب” و”مش مرتاحين” تتر مسلسل “طلقتك نفسي” الذي عُرض مؤخرا.

وحقق رامى صبرى نجاح خلال آخر ألبوماته “فارق معاك”، والذى نال ردود فعل إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع “يوتيوب”، وضم 12 أغنية، وهى كالتالى: “بتاع بنات”، و”أنا بابا”، و”حاول تنسانى”، و”قلت اللى عندى”، و”هو فى كده”، و”بقابل ناس”، و”أنا بعترفلك”، و”صعبان عليا”، و”وعجبى عليك يا زمان”، و”حكاية حبنا”، و”بتهتمى”، و”فارق معاك”.

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