تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً، وكان يبلغ من العمر 3 سنوات علي الاكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته وجماله.

أنه الفنان الشاب “حسن الرداد” الذى أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الفنان “حسن الراداد”

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من ناحية أخري، حرص الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، على زيارة قبر الفنان الراحل سمير غانم في أول جمعة له بعد الوفاة، في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وبدت على كل منهما علامات الحزن. واستغرقت الزيارة حوالى نصف الساعة دخل فيها كل من إيمى والرداد مدفن الراحل سمير غانم وقاما بقراءة القرآن ودعا له وانتظرا قليلاً ثم رحلا فى صمت.

وحرص الفنان حسن الرداد على مرافقة زوجته خلال زيارة قبر حماه الراحل، وارتدى كلاهما كمامات، واتبعا الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، الخميس 20 مايو ، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى من خلل بظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم عدد من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها “طبيخ الملايكة” و”روميو وجوليت”، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

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