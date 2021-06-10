تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً، وكان يبلغ من العمر 4 سنوات علي الاكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته وطرافته.

أنه الفنان “مصطفى خاطر” الذي استعاد ذكريات طفولته وقام بنشر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة قديمة له مع شقيقته الكبرى من أيام الطفولة، معلقًا عليها: “التشرد الأطفالي.. بصوت اللمبي”. ولاقت تلك الصورة تفاعلًا كبيرًا وعشرات الآلاف من الإعجابات من قبل متابعيه.

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من ناحية أخري، وصلت إيرادات فيلم «ثانية واحدة» للنجمين مصطفى خاطر دينا الشربيني إلى 35 الف و510 جنيه، ليأتي رابع أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلمي «أحمد نوتردام» لـ رامز جلال وماما حامل و«ديدو» للفنان كريم فهمي.

ونشر مصطفى خاطر ، بوستر جديد لفيلم “ثانية واحدة”، وظهر “خاطر” خلال البوستر حجمه صغير، ودينا الشربيني تحمله على ذراعيها، كما نشرت دينا الشربيني، بوستر الفيلم الذي ظهر فيه مصطفى خاطر بجسد طفل، وعلّقت عليه: “فيلم ثانية واحدة.. عيد الفطر”، وسيكون متاحًا للجمهور.

وتدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة ، ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

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