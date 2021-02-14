أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة المعنيّة بأخبار نجمات ونجوم الزمن الجميل، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة المراهقة لفنان مصري شهير، حيث كان يبلغ من العمر 13 عاماً تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنوا على وسامته منذ حداثة سنّه.

أنه الفنان القدير الراحل“صلاح ذو الفقار” الذي جسد العديد من الأدوار المؤثرة على شاشة السينما بفضل موهبته الكبيرة ووسامته، والذي ترك مسيرة عطاء فنيّة ناجحة ترك خلالها بصمات واضحة فى تاريخ السينما المصرية، وما زالت أدواره فى أذهان المشاهدين، خاصة فى أفلام مراتى مدير عام، الناصر صلاح الدين، وعفريت مراتى وأيضا دور شلش فى مسلسل “عائلة شلش”.

صورة نادرة من مراهقة الفنان القدير ” صلاح ذو الفقار “

يُذكر عن الفنان صلاح ذو الفقار، أنه ممثل مصري، منحدر من عائلة فنية حيث أنه شقيق كل من عز الدين ذو الفقار، ومحمود ذو الفقار واللذان عملا بالإخراج والتمثيل ومكناه من خوض تجربة التمثيل وهو طفل ولكنه لم يستمر بالتمثيل حينها، إلتحق بعدها بكلية الشرطة وتخرج ليعمل مدرساً بالكلية، ليخوض تجربة التمثيل حينها مرة أخرى ومن بعدها يتفرغ للعمل في السينما.

من أبرز الأفلام التى قدمها صلاح ذو الفقار للسينما (مراتي مدير عام، الرجل الثاني، الأيدي الناعمة، الناصر صلاح الدين)، وبالنسبة لمجال الدراما التلفزيونية فقد شارك بالعديد من المسلسلات، مثل (عائله شلش، الأسطى المدير)، وفى المسرح عمل في مسرحية (روبابيكيا). وغيرها عشرات الأعمال الفنيّة.

رحل الفنان صلاح ذو الفقار 22 ديسمبر 1993، حيث توقفت هذه المسيرة بوفاته عن عمر 67 عاما، أثناء تصوير المشهد الأخير من فيلم الإرهابى، بطولة عادل إمام. حينما باغتته أزمة قلبية أنهت حياته.