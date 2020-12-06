تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفله تبلغ من العمر 6 سنوات، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائتها وجمالها.

إنها الفنانة المصرية “روجينا” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين.

صورة نادرة من طفولة الفنانة المصرية روجينا

في سياقٍ آخر، أعربت الفنانة روجينا، عن سعادتها لتكريم زوجها الفنان الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون احتفالا باليوبيل “60” الذي يقيمه المركز الثقافي الروسي، ونشرت روجينا، صورة تجمعهما على حسابها الخاص بإنستجرام قائلة: “ألف مبروك على التكريم النهاردة تستحق مليون تكريم على رحلة طويلة من العطاء ربنا يرزقك السعادة والصحة أحلى كلمة شكر على كل الى قدمته “صاحب الفضل” شكرا.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال روجينا “مسلسل أسود فاتح” من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.