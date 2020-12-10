تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عام واحد تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية “مريم فخر الدين” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الفنانة الراحلة مريم فخر الدين

ولدت مريم فخر الدين في مدينة الفيوم، 13 يناير 1933، لأب مصري مسلم، وأم مجرية مسيحية تدعى “باولا”، وعاشت فترة من حياتها مزدوجة الديانة، ما بين الإسلام والمسيحية، حيث قامت بتسجيل مريم، في المدرسة باسم مارى فخري، وظلت تدرس “مريم” الدين المسيحي لسنوات وتتعلم تقاليد الديانة المسيحية وتمارس طقوسها، وتؤدي صلواتها حتى فوجئ والدها بهذا، فذهب إلى المدرسة وأخبر المدرسين بديانتها المسلمة.

خاضت مريم فخر الدين تجربة الإنتاج السينمائي، حيث قدمت 3 أفلام من إنتاجها وتمثيلها هم “رنة خلخال” و”رحلة غرامية ” و”أنا وقلبي”.

تزوجت مريم فخر الدين 4 مرات، الأولى كانت من المخرج محمود ذو الفقار، وأنجبت منه ابنتها إيمان ثم طلقت منه بعد 8 سنوات، والثانية من د.محمد الطويل، والتي أنجبت منه ابنها ،حمد لكن أيضا لم يستمر الزواج سوى 4 سنوات فقط، والثالثة من الفنان اللبناني فهد بلان ولم تستمر طويلا، وكان زواجها الرابع من شريف الفضالى.

رحلت الفنانة مريم فخر الدين عن عالمنا يوم الأحد 3 نوفمبر في 2014، بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، عن عمر ناهز الـ 81 عاما.