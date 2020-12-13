تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة مع والدتها، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عام واحد تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

أنها النجمة المصرية “يسرا” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة النجمة الكبيرة يسرا

في سياقٍ آخر، ظهرت النجمة يسرا فى أحدث صورة لها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على طريقة الأميرات، حينما شاركت متابعيها بصورتها أثناء جلوسها ضمن فاعليات المهرجان الذى انتهى يوم الخميس الماضي، حيث خطفت يسرا الأنظار منذ ظهورها على الريد كاربت بفستان مميز كعادتها قبل أن تكشف عن صور أخرى بعيداً عن الريد كاربت آخرها تلك الصورة.

وعلي الصعيد الفنى، تجسد الفنانة هيفاء وهبي خلال أحداث المسلسل الجديد للنجمة الكبيرة يسرا دور “ضرة” لها، حيث تكون فى مواجهة قوية أمامها ويدخلان فى صراعات طوال الأحداث فى شهر رمضان المقبل، المسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأسبوعين المقبلين، بعد انتهاء التعاقدات مع النجوم ومعاينة أماكن التصوير الذى يقوم بمعاينتها الأيام الحالية مخرج المسلسل سامح عبد العزيز.

يُذكر أن آخر أعمال يسرا “مسلسل خيانة عهد”، وعرض فى سباق رمضان الماضي، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أحمد عادل وأمين جمال، وشارك في بطولته بيومي فؤاد، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنا، خالد أنور، تيام قمر.