تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفله تبلغ من العمر ثلاث أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائتها وجمالها.

إنها الفنانة السورية “جانيار حسن” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين.

وبالتعريف عن جانيار حسن فهي من الفنانات الشابات الصاعدات والتي عرفها الجمهور بعدة أعمال، كان أهمها مسلسل باب الحارة الذي حقق لها انتشاراً واسعاً في الوطن العربي، حيث لعبت شخصية «نعمة» إبنة أبوظافر، كما عرفت بمرايا مع الفنان ياسر العظمة، وكان لها أدوار مركبة في عدة أعمال منها صرخة روح.

عبّرت جانيار حسن عن إعتزازها بتجربة “مسلسل باب الحارة”، الذي شاركت فيه منذ الجزء السادس وحتى التاسع بشخصية «نعمة»، إبنة “أبوظافر”، الذي جسّد شخصيته الممثل ​أيمن زيدان​. حيث قالت:” يمتاز هذا العمل بشعبية كبيرة في سوريا والعالم العربي، الأمر الذي ساعدني على الإنتشار بشكل أكبر”. وأضافت: “للعمل صدى كبير، سواء من عشاقه أو حتى ممن ينتقدونه، وشخصيتي فيه مستمرة وسأكمل فيه حتى آخر جزء”.

وتعد آخر أدوار الفنانة ​جانيار حسن​ مشاركتها في “مسلسل حرملك”، بشخصية “زيتونة”، إحدى بنات الخان الذي تديره “قمر”، التي جسدّت شخصيتها الممثلة ​​سلافة معمار​​، وتم إغتصابها من تاجر كبير فحملت منه، وعندما إكتشف أمرها تم إجهاض الجنين وتعرضت للتعذيب، لكنها ورغم كل الظروف الصعبة إستعادت عافيتها.