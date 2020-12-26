تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة ومذيعة شهيرة مع والدها، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفله تبلغ من العمر 6 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت .

إنها الفنانة والإعلامية المصرية “ريهام سعيد” التي نشرت تلك الصورة من طفولتها مع والدها وهي تقوم بإطعام طائر، وأرفقتها بالتعليق الذي دافعت من خلاله عن نفسها بعد تقديمها حلقة “صيد الثعالب” الشهيرة من برنامج صبايا الخير ، والتى أثارت الكثير من الجدل وأدت إلي صدور قرار من المجلس الأعلي للإعلام بوقف البرنامج لحين إكمال التحقيقات حول تلك الحلقة .

في سياقٍ مُتصل، علّقت الإعلامية ريهام سعيد، على قرار المجلس الأعلى للإعلام بعودة برنامجها صبايا الخير، مرة ثانية، عقب التحقيق معها، وإلزامها بالاعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج المقبلة، ونشرت ريهام قرار المجلس الأعلى للإعلام، على حسابها الشخصي بـ”إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “الحمد لله”.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانًا كشف فيه تفاصيل التحقيقات بشأن “برنامج صبايا الخير” والإعلامية ريهام سعيد، بعد أن تقرر إيقاف البرنامج بعد حلقة صيد الثعالب.

وقال المجلس في بيانه، إن التحقيقات انتهت اليوم، ولا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج، وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور في أولى حلقاته بعد إعادة البث عن ما تم التحقيق بشأنه، ويشرط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين.