تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفله تبلغ من العمر 3 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائتها وجمالها.

إنها الفنانة المصرية “مى نور الشريف” إبنة الفنانة الكبيرة “بوسي” والفنان الراحل “نور الشريف”، والتي نشرت تلك الصورة من طفولتها و أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين.

يُذكر أن مى نور الشريف أحيت الذكرى الخامسة لرحيل والدها، والذي رحل عن عالمنا في 11 أغسطس عام 2015، حيث نشرت مى مجموعة من الصور مع والدها وشقيقتها سارة، وعلقت مى على الصور قائلة: “اليوم الذكرى السنوية الخامسة لوالدى نور الشريف اللهم أرحمه برحمتك واغفر له. رجاء قراءة الفاتحة”، وقد تفاعل معها عدد من المتابعين، بالدعاء للراحل، وأيضا من بينهم فنانون مثل هند صبرى وغيرها.

وكان عدد من الفنانين قد أحيوا ذكرى الراحل نور الشريف اليوم، حيث نشر صلاح عبد الله، “مع السلامة يا نور عينى يا نور قلبى يا نور الفن اللى هيفضل يلالى.. مع السلامة يا أستاذى يا حبيبى يا صديقى العزيز الغالى .. مع السلامة يا مشوارى من كتيبة الإعدام لحد مسجون ترانزيت ودم الغزال والدالى”.

وعلي الصعيد الفنى، تجدر الأشارة إلي تغيب مى نور الشريف منذ 3 أعوام عن الساحة الفنية، وتحديدا منذ عرض مسلسل “اللهم إنى صائم”، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.