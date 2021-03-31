أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة “هيدي كرم التى شاركت متابعيها بصورة نادرة من طفولتها عبر حسابها الرسمي بوقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرتها، فأعرب محبوها عن اعجابهم بها وبملامحها الطفولية البريئة التي كانت ومازالت تتمتع بها فنانتهم .

صورة نادرة من طفولة الفنانة الشابة ” هيدي كرم “

في السياق الفنى، تقوم الفنانة هيدي كرم حاليًا ببطولة حكاية “أيامنا الحلوة” والذي يشاركها في بطولتها عدد آخر من الفنانين منهم: ياسر فرج وعزة بهاء وتأليف باهر دويدار وإخراج إيمان حداد ومن إنتاج شركة سينرجي، وتعرض ضمن مسلسل ورا كل باب الذي يعتمد علي تقديم الحلقات المنفصلة المتصلة ويتم عرضها خلال 5 حلقات فقط .

“مسلسل ورا كل باب” فكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين. يذاع المسلسل من السبت للأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء على “قناة الحياة“. والإعادة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وكذلك الساعة 12:00 ظهرا.

وكشفت الفنانة هيدي كرم في تصريحات صحفية عن أنهم سيقدمون الجزء الثاني من “مسلسل سابع جار” الفترة المقبلة وذلك بعد تجاوز المشاكل الإنتاجية التي حدثت لصناع العمل مؤخرًا، مؤكدة أن شخصيتها في الجزء الثاني من المسلسل ستشهد تطورات كبيرة ومختلفة.

وأضافت أنها تتمنى العودة للسينما بعمل مميز وكبير خاصة أن آخر أعمالها كان في فيلم “اللي اختشوا ماتوا” مع غادة عبدالرازق وعبير صبري، ولكن أكدت مشاركتها كضيفة شرف في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع النجم كريم عبدالعزيز.

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