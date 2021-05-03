تداولت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

إنها الفنانة الراحلة “هند رستم” التي استطاعت أن تحصد علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كم كبير من الإعجابات والتعليقات من قبّل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين، وذلك لأحياء ذكراها.

صورة نادرة من طفولة الفنانة الراحلة ” هند رستم “

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هند رستم هي واحدة من أجمل وأهم نجمات الزمن الجميل، التى أثرت السينما المصرية بعشرات الأعمال الفنية، وهي من مواليد حي (محرم بك) بمحافظة الأسكندرية في عام 1929 لأب من عائلة تركية مصرية كان يعمل ضابطًا في الشرطة، وانفصل عن أمها وهي طفلة. اسمها بالكامل (هند حسين مراد رستم)، درست بمدرسة (سان فانسان دي بول)، ثم انتقلت إلى القاهرة عام 1946، حيث ساقتها الصدفة إلى مكتب شركة الأفلام المتحدة كي تعمل في دور صغير مع يحيى شاهين في فيلم (أزهار وأشواك)، وقامت بعدها بعدة أدوار صغيرة.

وتوالت عليها الأعمال إلي أن صارت أشهر نجمة إغراء في السينما المصرية، على يد المخرج حسن اﻹمام الذي استفاد من مواهبها المتعددة، وأسند إليها الكثير الأدوار البارزة في تاريخها الفني. وتشكل هند حالة خاصة في أداء أدوارها، فرغم أن أدوار البطولة الأولى لها كانت إغراء كما في فيلم (الجسد)، إلا أنها لم تلبث أن غيرت من هويتها في أفلام أخرى مثل: (باب الحديد) و(امرأة على الهامش)، كما عملت دورًا كوميديًا متميزًا في فيلم (حب في حب)، كما تألقت في دور قصير في فيلم (كلمة شرف).

قررت هند رستم اعتزال السينما في أواخر السبعينيات، وكرمتها أكثر من مؤسسة منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1993. وفي بداية حياتها الفنية التقت بالمخرج حسن رضا الذي تزوجت منه وأنجبت ابنتها الوحيدة «بسنت»، تزوجت أيضا بالطبيب المعروف الدكتور محمد فياض.

توفيت الفنانة الكبيرة هند رستم في اليوم الموافق 8 أغسطس 2011 عن عمر يناهز الـ 82 عامًا إثر أزمة قلبية حادة.

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