تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة مع جدتها، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث كانت طفله تبلغ من العمر 6 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائتها وخفة ظلها.

إنها الفنانة المصرية الشابة “ناهد السباعي” التي نشرت صورة من طفولتها مع جدها الفنان الراحل “فريد شوقي” وأستطاعت بتلك الصورة أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين.

صورة نادرة من طفولة الفنانة ” ناهد السباعي” مع جدها الفنان الراحل فريد شوقي

نرشح لك: بالصور .. ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلادها ال 34 ب ” البيجامة “

احتفلت الفنانة ناهد السباعى بعيد ميلادها الـ 34 والذى تزامن مع يوم الثلاثاء، وذلك بخضوعها لجلسة تصوير داخل غرفتها مرتدية بيجامة بيضاء مع الاستعانة بالبلالين وإطفاء الشمع، وكشفت عن صور الـ”فوتوسيشن” على حسابها بموقع “إنستجرام”.

يُذكر أن ناهد السباعى غابت عن المشاركة في دراما رمضان الماضي، وذلك بعدما ظهرت كضيفة شرف بمسلسل “في بيتنا روبوت” الذى تم عرضه على شاشة CBC من 20 حلقة نهاية شهر يناير الماضى، وهو بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى أحمد زاهر، هشام جمال، ودنيا سامى وظهور خاص للفنانة دلال عبد العزيز والفنانة شيرين، والعمل من إخراج وليد الحلفاوى.

وشاركت ناهد السباعى في رمضان قبل الماضى في “مسلسل النهاية“، فكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرف إياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “