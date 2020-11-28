تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

إنها الفنانة “هالة صدقي” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلتها عدد كبير من متابعيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين،

صورة عائلية من طفولة الفنانة هالة صدقي

في سياقٍ آخر، شاركت هالة صدقي صورة عبر حسابها بموقع إنستجرام أرسلها لها أحد متابعيها والتي ظهرت فيها مرتدية طرحة الزفاف .وأرفقتها بالتعليق قائله : ”عريس بعتلي صورتي بالطرحة علشان يكون له الأسبقية .. والله انتوا جمهور قمر وبجد بتسعدوني” فعلّق أحد المتابعين على ذلك مهاجماً هالة صدقي في تعليقه قائلا: ”المفروض تفكري إن عندك أولاد علميهم صح وأعطيهم كل وقتك لهم وربنا بيعوضك إن شاء الله” .لترد عليه هالة صدقي قائله: ” يا سيدي بنهزر بنهزر هو أنا اتطلقت أصلا .. ومين قالك أنا بعمل إيه مع ولادي .. بنهزر ” .

وكانت هالة صدقي قالت خلال لقاء سابق لها ببرنامج “The Insider بالعربي”، إنها تلقت نحو 145 ألف عرض زواج، عقب انتشار أخبار أزمتها مع زوجها.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن أحدث أعمال هالة صدقي كان “مسلسل ليه لأ”، والذي عُرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة: أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.