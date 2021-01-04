تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وأشار البعض إلي أنه ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن .

أنها الفنانة المصرية “شويكار” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

وولدت شويكار في مدينة الإسكندرية لأب من أصل تركي كان من أعيان محافظة الشرقية وكبار ملاك الأراضي فيها. وبدأت مشوارها الفني في أوائل ستينيات القرن الماضي بأدوار سينمائية قصيرة أمام كبار النجوم، ومن بينها فيلم “الزوجة 13” الذي شاركت فيه أمام رشدي أباظة،

ثم اشتهرت بأدوار الكوميديا التي قدمتها إلى جانب الفنان الراحل فؤاد المهندس، الذي تزوجته لفترة، ليصبحا ثنائيا فنيا شهيرا قدم العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية التي ترسخت في أذهان محبيهما، ومن بينها مسرحية “أنا وهو وهي” و”سيدتي الجميلة” و”حواء الساعة 12″، وغيرها وكان لشويكار والمهندس معا نتاج وافر من الأفلام السينمائية، مثل فيلم “مطاردة غرامية” و”أخطر رجل في العالم” و”ربع دستة أشرار” و”شنبو في المصيدة” وغيرها الكثير من الأعمال .

يُذكر أن الفنانة شويكار، توفيت الجمعة 14 أغسطس، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع طويل مع المرض مخلفة وراءها إرثا كبيرا من أعمال درامية وسينمائية ومسرحية كانت وما تزال مصدرا لإمتاع جمهورها في مصر والعالم العربي.