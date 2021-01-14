تداولت مجموعة من الحسابات الناشطة علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامها الخامس علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، كما أشادوا ببرائتها وجمالها.

أنها النجمة اللبنانية “باسكال مشعلاني” التى أستطاعت أن تحصد كم هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصور النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين.

صورة نادرة من طفولة الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني

وعلي الصعيد الفنى، تتعاون المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني في أغنية تحمل إسم «استنى» مع الشاعر محمد رفاعي، والملحن ملحم، وتقدمها باللهجة المصرية بعد نجاح أغنيتها الأخيرة «اتعذبت كفاية». وتراهن باسكال على الأغنية الجديدة، حيث تقدمها بشكل مختلف وجديد عن أعمالها السابقة، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة. وتعد تلك المرة الثانية التي تتعاون فيها مع رفاعي بعد نجاح «اتعذبت كفاية»، التي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت ترتيب الأغنيات في عدد من البرامج الإذاعية.

ومن مفاجآت الألبوم التى تعدها باسكال، تقديم أغنية باللهجة اللبنانية وأخرى بالمصرية وأخرى بالخليجية، وتحمل بعض الأغانى فى الألبوم طابع البوب، والأغنية المصرية، تحمل اسم “استنى”، من كلمات الشاعر محمد الرفاعى، وألحان ملحم أبو شديد، وتعد الأغنية هى الثانية التى تتعاون فيها باسكال مع الشاعر محمد رفاعى، وذلك بعد نجاح أغنية “أتعذبت كفاية”، والتى حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت ترتيب الأغانى فى عدد من البرامج الإذاعية، وهى من كلمات وألحان رفاعى، ومن توزيع عادل عايش، وتم تصويرها فى تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبنانى زياد خورى.

يُذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني دويتو غنائى قدمته بمشاركة إيساف، يحمل اسم “فرصة تانية” من إخراج فادى إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلى، وتوزيع محمد الشاعر، وتقول كلمات الأغنية : “تصعبت مرة واحدة .. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله..لكن أبوابه مفتوحة”.